Serie evento di Adriano Celentano, "Adrian" in tv dal Teatro Camploy

Un Adriano Celentano mai visto prima andrà in onda da gennaio a marzo su Canale 5 con una serie animata intitolata "Adrian". Nove prime serate nella rete ammiraglia di Mediaset per un evento dai grandi costi di produzione e che sarà al centro di uno spettacolo dal vivo che Adriano Celentano terrà al Teatro Camploy di Verona. E proprio per agevolare l'allestimento dello show, è entrato in vigore anche il divieto di sosta, con rimozione, in vicolo Madonnina a Veronetta, nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 4, lato recinzione Teatro Camploy. Il divieto resterà valido fino venerdì 15 marzo.

"Adrian" è una graphic-novel ambientata nel futuro in cui il protagonista, alter-ego di Celentano, combatte per la libertà e la bellezza contro una dittatura corrotta. Per realizzarla ci sono voluti sette anni e decine di milioni di euro. I disegni sono di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani.

La serie è stata suddivisa in nove episodi e tutti saranno introdotti dallo show del "Molleggiato" trasmesso su Canale 5 direttamente dal teatro di Veronetta.