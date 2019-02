Investimento in diamanti tradito, azione di autotutela di Adiconsum Verona

Al via l'azione di autotutela collettiva di Adiconsum Verona nei confronti del Banco Bpm per 317 soci aderenti, un controvalore investito in diamanti in 9.400.000 di euro e un portafoglio stimato in 94.000.000 di euro.

L'iniziativa è stata presentata dall'associazione dei consumatori e degli avvocati Carlo Battistella e Silvia Caucchioli. Dopo un anno di tentativi bonari per chiudere la vicenda al meglio per gli oltre 600 soci di Adiconsum coinvolti nella vicenda dei diamanti da investimento, 13 assemblee organizzate sul territorio scaligero con la presenza di un migliaio di consumatori e il fallimento della società Intermarket Diamond Business (Idb); Adiconsum Verona ha avviato l'azione di autotutela nei confronti del Banco Bpm per chiedere la formulazione di proposte transattive in linea con quelle svolte dagli altri istituti coinvolti.

Ad oggi, il Banco Bpm offre mediamente il rimborso di circa metà del capitale inizialmente investito con il mantenimento della pietra. Alle assemblee i clienti del Banco hanno manifestato l'intenzione di cambiare istituto se le loro istanze non venissero accolte.