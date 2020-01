Acque Veronesi, partono interventi di riparazione in città e provincia

Lavori in vista in provincia ed in città da parte di Acque Veronesi, chiamata all'intervento per risolvere alcuni problemi della rete idrica.

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio, tra le ore 22 e le 6, mancherà l’acqua in tutto il territorio comunale di Monteforte d'Alpone. L’interruzione del servizio si rende necessaria per consentire ai tecnici della società consortile un intervento di manutenzione straordinaria al campo pozzi Colombara a Moschina.

Da mercoledì 15 gennaio, per la durata di 3 giorni, saranno vietate la sosta ed il transito in via Pellicciai, a Verona. Acque Veronesi provvederà ad un intervento di riparazione di un collettore fognario.

È a disposizione degli utenti il numero verde 800734300, attivo 24 ore su 24.