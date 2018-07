Tangenziale T4-T9, partono i lavori di bitumatura di Acque Veronesi

Nella giornata di domani, mercoledì 18 luglio, sono previsti lavori di Acque Veronesi per la realizzazione di nuovi allacciamenti ai sottoservizi in via Berardi: per 2 giorni dunque saranno vietati sosta e transito nel tratto compreso tra via Puglie e piazza Chievo.

Sempre domani inizierà anche l'intervento di bitumatura di alcuni tratti della Bretella T4-T9. I lavori, che termineranno nel pomeriggio di lunedì 23 luglio, prevedono, per la sola giornata di mercoledì, l’uscita obbligatoria “Stadio” per tutte le autovetture provenienti dall’aeroporto e dirette in centro città. Negli altri giorni sarà invece istituito il restringimento di carreggiata ad una corsia per senso di marcia. I lavori saranno sospesi nelle giornate di sabato e domenica per non arrecare disagi alla circolazione durante il weekend. Giovedì, dalle ore 9 alle 17, sarà infine vietato il traffico alle autovetture nel tratto di lungadige San Giorgio prospicente l’omonima chiesa. Nello specifico, verrà instituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Breccia san Giorgio e l’intersezione con via Mameli per i veicoli provenienti da Ponte Pietra, con deviazione degli stessi da Breccia San Giorgio in via Ippolito Nievo. Contestualmente sarà istituito il senso unico di marcia per i veicoli provenienti da via Mameli e diretti in Ponte Pietra. I provvedimenti si rendono necessari per consentire ai tecnici di Acque Veronesi i lavori di chiusura definitiva del cantiere che nei mesi scorsi aveva interessato Porta San Giorgio.