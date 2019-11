Nuovi interventi alle reti idriche cittadine: viabilità modificata in due strade

A partire da mercoledì 13 novembre, per la durata di 3 giorni, sarà instituito il senso unico alternato in via Chioda, a Verona, nel tratto compreso tra i civici 98 e 102 (all’altezza del sottopasso). Analogo provvedimento sarà adottato anche in circonvallazione Oriani, in prossimità del civico 4, nella giornata di giovedì 14 novembre.

Le modifiche alla viabilità si rendono necessarie per consentire ai tecnici di Acque Veronesi una serie di interventi di manutenzione alle reti idriche cittadine.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !