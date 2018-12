Acque Veronesi, lavori in città e provincia: ristretto un tratto di Corso Milano

A partire da martedì 18 dicembre, per la durata di 3 giorni, sarà ristretto il tratto di Corso Milano all’altezza del civico 17, in direzione San Zeno. I tecnici di Acque Veronesi sostituiranno un tratto di circa 10 metri di condotta particolarmente ammalorata dove si è verificata una perdita. Nella giornata di mercoledì 19 dicembre via Carducci resterà chiusa al traffico degli autoveicoli. La società provvederà alla sostituzione di alcune caditoie e di un chiusino fognario. Il provvedimento, che non riguarderà i residenti, prevede l’obbligo per gli automobilisti di svoltare a destra in via San Vitale.

Nella mattina di lunedì 17 dicembre invece, tra le ore 8 e le 13, sono previsti abbassamenti di pressione e brevi sospensioni dell'erogazione dell'acqua in tutto il Comune di Trevenzuolo. Analoghi disagi potrebbero verificarsi tra le ore 15 e le 24 di martedì 18 nella frazione di Bagnolo, a Nogarole Rocca. Le possibili criticità sono dovute ad interventi di manutenzione alle reti idriche da parte di Acque Veronesi. È a disposizione degli utenti il numero verde 800734300, attivo 24 ore su 24.