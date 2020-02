Acque Veronesi, intervento in borgo Roma: il cantiere è pronto a spostarsi

Proseguono i lavori di Acque Veronesi in città, nel quartiere di borgo Roma, dove da alcune settimane è in corso il rifacimento della condotta fognaria di via Centro.

L'intervento in piazza Cervignano è in fase di ultimazione e il cantiere mobile scenderà ora verso via dei Grolli. La fine dei lavori è stata fissata per l'8 marzo, così da evitare concomitanze con l’inizio del cantiere della filovia.

La società consortile conferma l’ultimo tratto, quello da Piazza Cervignano a salire sino all’incrocio con via Re di Puglia, verrà programmato in sinergia con Comune e Polizia Municipale nei prossimi mesi al termine del cantiere della filovia.

Per quanto riguarda la viabilità il 19 febbraio sarà chiusa al traffico via Umago, dunque chi proviene da via Centro dovrà obbligatoriamente svoltare in via dei Grolli.

INFOCANTIERE: numero verde gratuito 800814637 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20)