Prende il via in città e provincia una serie di interventi di Acque Veronesi

La settimana inizia con una serie di interventi di Acque Veronesi in città e provincia.

A causa di una tubatura danneggiata da lunedì mattina saranno vietate la sosta ed il transito alle autovetture in via Piccoli a Verona, per consentire ai tecnici dell'azienda di provvedere alla riparazione della condotta, in un tempo previsto di 5 giorni.

Sempre nella giornata del 3 settembre, dalle ore 9 alle 18, sarà vietato il traffico alle autovetture nel tratto di lungadige San Giorgio prospicente l’omonima chiesa. Verrà instituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Breccia san Giorgio e l’intersezione con via Mameli per i veicoli provenienti da Ponte Pietra, con deviazione degli stessi da Breccia San Giorgio in via Ippolito Nievo. Contestualmente sarà istituito il senso unico di marcia per i veicoli provenienti da via Mameli e diretti in Ponte Pietra. I provvedimenti si rendono necessari per consentire i lavori di asfaltatura e la chiusura definitiva del cantiere che nei mesi scorsi aveva interessato la zona.

Lunedì e martedì è invece previsto il senso unico alternato nel tratto compreso tra la rotonda della Croce Bianca ed il civico 13 di via Gardesane. Anche in questo caso saranno realizzati lavori di asfaltatura sul manto stradale, conseguenti alla posa del collettore fognario avvenuta nei mesi scorsi.

Nella giornata di domani invece, martedì 4 settembre, indicativamente tra le 8.30 e le 11 del mattino, sarà sospesa l'erogazione del servizio idrico in tutto il Comune di Vestenanova. L'interruzione si rende necessaria per consentire un intervento urgente di manutenzione alla rete acquedottistica del paese.

È a disposizione degli utenti il numero verde di Acque Veronesi 800734300, attivo 24 ore su 24.