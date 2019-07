Cedimenti e manutenzione. Acque Veronesi al lavoro in centro città

A causa dell’improvviso cedimento di un collettore fognario avvenuto nella giornata di mercoledì 3 luglio in via Patuzzi, in centro a Verona, Acque Veronesi ha allestito un cantiere con carattere d’urgenza. Per tale motivo, per la durata di 25 giorni, la strada in oggetto rimarrà chiusa al traffico, ad eccezione dei residenti che potranno transitare in doppio senso di marcia. Verranno apportate modifiche alla viabilità nelle vie limitrofe.

Da lunedì 8 luglio inizieranno invece i lavori in zona Castelvecchio. La società consortile ha già provveduto all’allestimento di un importante cantiere che interesserà il vallo di Castelvecchio, dove verrà sostituito il collettore fognario. Per 35 giorni saranno instituiti il divieto di sosta alle autovetture in via San Zeno in Oratorio, nel tratto compreso tra largo Don Bosco e Rigaste San Zeno, ed il senso unico di marcia in via San Zeno in Oratorio in direzione da Rigaste San Zeno a largo Don Bosco. Anche in questo caso le vie limitrofe subiranno deviazioni e modifiche alla normale viabilità. Per la particolare posizione del cantiere ubicato nelle vicinanza di un importante sito storico-archeologico, i lavori saranno svolti con la massima attenzione e saranno visionati dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Verona.

Nella giornata di martedì 9 luglio infine i tecnici di Acque Veronesi saranno operativi in piazza Cittadella per la riparazione di una perdita d’acqua sul manto stradale. Dalle ore 9 alle 19 sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra i civici 14 e 22 della piazza. Il divieto non riguarderà mezzi pubblici e taxi.