Acque Veronesi. Vicino alla conclusione il cantiere di Porta Nuova

Sezionare la rete installando nuove valvole a saracinesca, per evitare che in caso di grossi guasti Acque Veronesi debba interrompere il servizio in un raggio molto ampio. È la prima parte di un intervento di manutenzione straordinaria che la società consortile sta effettuando in questi giorni a lato di Porta Nuova.

«Molti ricorderanno quanto avvenuto a San Giorgio nel febbraio 2018 - spiega il presidente Roberto Mantovanelli -. Con interventi come questo andiamo a frazionare la linea dell’acquedotto, per poter intercettare, in caso di guasti, solo piccole parti di rete, scongiurando così interruzioni di servizio ad ampio raggio come già avvenuto in passato. È un piccolo esempio di come e dove vengono impiegati i soldi pagati in bolletta dai cittadini - termina Mantovanelli, ricordando che - tutti i guadagni dei gestori finiscono nei budget per nuove opere e manutenzioni, soldi che rimangono interamente sul territorio».

«Da quelli grandi a quelli più piccoli, come questo di Porta Nuova, Acque Veronesi sta facendo un grande lavoro sulle reti cittadine con un monitoraggio attento delle zone più critiche - aggiunge il sindaco Federico Sboarina -. Ringrazio il presidente Mantovanelli perchè è sempre attento alle esigenze della città di Verona e alle emergenze di una rete che ha ovviamente i suoi anni e necessita di interventi. L'obiettivo comune è di ammodernare le strutture e fornire servizi sempre più efficienti».

«È un intervento che si concluderà nei prossimi giorni, a prescindere dalle condizioni meteo - conclude il direttore generale Silvio Peroni, martedì mattina in sopralluogo al cantiere -. Nei prossimi giorni concluderemo i lavori idraulici e per sabato mattina la parte di carreggiata attualmente occupata dal cantiere tornerà disponibile alla circolazione».