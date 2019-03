Acque Veronesi e Amia al lavoro: chiude una corsia di Ponte Aleardi

Nuovi lavori di Acque Veronesi in città e provincia, con possibili disagi per i cittadini ed utenti.

Nella giornata di domani, sabato 9 marzo, tra le ore 9 e le 19, l'azienda provvederà ad un intervento di manutenzione alla rete fognaria a Ponte Aleardi. Saranno apportate modifiche alla viabilità, tra le quali il divieto di transito per le autovetture nella corsia del ponte in direzione centro storico e percorsi alternativi che saranno indicati con apposita segnaletica.

A Cologna Veneta invece, le abitazioni situate in via Roma resteranno senza acqua nella mattina di martedì 12 marzo. Verrano svolti infatti dei lavori di manutenzione alla rete idrica cittadina tra le ore 9 e le 12: a disposizione dei residenti c'è il Numero Verde 800734300, attivo 24 ore su 24.

Amia infine ha comunicato che l'11 e il 12 marzo, dalle 9 alle 17 circa, saranno eseguiti gli interventi di potatura delle piante di via Ippolito Pindemonte, a Verona, salvo condizioni meteorologiche avverse. Per permettere l’esecuzione della manutenzione in sicurezza la strada sarà temporaneamente chiusa al traffico (con esclusione dei frontisti e dei mezzi di soccorso e di qualsiasi forza dell’ordine).