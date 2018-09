Lo spettacolo dell'acqua in Piazza dei Signori grazie ad Acque Veronesi

L'acqua, la risorsa di vita più grande e preziosa per il pianeta, sarà protagonista per l'intero pomeriggio di sabato 22 settembre, nella splendida cornice di piazza dei Signori. Nel pieno centro di Verona, dalle 14.30 fino alle 22.30, le famiglie veronesi avranno la possibilità di scoprire e approfondire, in maniera assolutamente divertente e innovativa, le qualità, le virtù, le caratteristiche, i benefici, le infrastrutture cittadine e la storia legate a questo bene indispensabile per l’uomo e per la vita, un patrimonio comune ed inalienabile delle generazioni presenti e future, sempre più da tutelare e difendere.