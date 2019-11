Acqua alta a Venezia, aperto conto corrente per raccogliere donazioni

Oltre alla macchina dei soccorsi, anche quella della solidarietà si è messa in moto per Venezia, città danneggiata dall'eccezionale acqua alta che si sta verificando in questi giorni. Come riportato da VeneziaToday, il sindaco del capoluogo Luigi Brugnaro ha annunciato l'apertura di un conto corrente per raccogliere le donazioni di chi vuole contribuire economicamente alla ripartenza di Venezia.

L'intestazione del conto corrente è: Comune di Venezia - Emergenza acqua alta. La causale per le donazioni è: contributo emergenza acqua. I bonifici dall'Italia si possono fare a questo Iban IT 24 T 03069 02117 100000 018767, mentre dall'estero è necessario aggiungere il bic BCITITMM.

Solidarietà a Venezia anche dal mondo del calcio. Il Chievo Verona vuole fare la sua parte e l'intero incasso della prossima partita, quella di lunedì 25 novembre alle 21 contro la Virtus Entella, sarà interamente devoluto al Comune di Venezia. Durante la partita, inoltre, i giocatori di mister Michele Marcolini indosseranno una maglia con una patch speciale, per sensibilizzare tutti i tifosi su quanto è successo nelle ultime ore nella città veneziana. Come richiesto dai giocatori stessi, le maglie saranno poi vendute attraverso un'asta online e anche il ricavato di questa attività sarà interamente devoluto al Comune di Venezia.

Al fianco del ChievoVerona ci saranno anche le giocatrici del Fortitudo Chievo Women: tutte le ragazze gialloblù saranno presenti allo stadio Bentegodi lunedì 25 novembre per portare anche loro, attraverso l’acquisto dei biglietti, un contributo alla causa.