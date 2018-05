Lupi, nuovo accordo per la gestione delle richieste di risarcimento in Lessinia

È stata presentata oggi, 28 maggio, la nuova convenzione tra la Provincia di Verona e la Comunità Montana della Lessinia sulla gestione delle procedure per il risarcimento dei danni subiti dagli allevatori a causa dei cosiddetti "grandi carnivori", in particolare lupi.

La Regione Veneto ha previsto da quest'anno che le richieste di intervento e le istanze di risarcimento vengano inoltrate all'ente nel cui territorio è avvenuta la predazione. Con il nuovo accordo, si prevede che il Parco della Lessinia si faccia carico dell'istruttoria di tutte le istanze pervenute dagli allevatori, anche per le predazioni avvenute fuori dall'area del parco. In questo modo gli allevatori potranno avere a disposizione una sede di riferimento più vicina. Ad occuparsi delle istruttorie sarà il personale amministrativo dell'ente, che ha già maturato notevole esperienza in merito.

La polizia provinciale, invece, che non ha personale amministrativo ma dispone di un numero maggiore di risorse con un'adeguata formazione, collaborerà nei sopralluoghi e nelle verifiche dei danni da predazione anche all'interno del territorio del parco, che oggi dispone di un solo guardia parco. Inoltre sempre la polizia provinciale metterà a disposizione il proprio numero verde per l'inoltro e lo smistamento delle richieste di intervento.