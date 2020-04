Accordo Poste-carabinieri per ritirare la pensione per gli anziani e consegnarla a casa

Al fine di contrastare la diffusione del Covid-19, anche mediante l’adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone, soprattutto nei soggetti a a maggior rischio, Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno firmato un accordo di collaborazione per aiutare i pensionati. Grazie alla convenzione, chi ha più di 75 anni e riscuote abitualmente la pensione in contanti presso gli uffici postali, potrà chiedere di ricevere gratuitamente la somma in denaro a casa, delegando al ritiro i carabinieri, per la durata dell’emergenza sanitaria. L’accordo tra origine proprio dal senso di vicinanza al territorio che da sempre contraddistingue la struttura dell’Arma stessa e delle Poste, diffuse a livello capillare su tutta la nazione, tutelando così l’incolumità dei pensionati da reati quali truffe e rapine.

I militari, una volta riscossa la pensione dagli uffici postali, la consegneranno ai destinatari che hanno provveduto a fornire richiesta alle Poste Italiane, rilasciando un’apposita delega scritta. Per comunicare la propria adesione i cittadini interessati potranno contattare il numero verde 800556670 fornito dalle Poste o il Comando Carabinieri più vicino per maggiori informazioni. Il servizio non sarà attivo per coloro che hanno già delegato altri soggetti alla riscossione della pensione, o se vivono nella stessa casa con dei famigliari

