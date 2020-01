Operai licenziati senza aver mai lavorato, alcuni saranno trasferiti a Verona

Licenziati senza aver lavorato neanche un giorno. È il destino capitato a 233 operai dell'azienda Caf Italia e che giovedì scorso, 16 gennaio, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l'accordo trovato dai sindacati al Ministero del lavoro.

La loro vicenda è stata raccontata da Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday. In sostanza, nel marzo 2018, Trenitalia aveva indetto una gara per l'affidamento del servizio di manutenzione dei Frecciarossa. Caf Italia vince l'appalto e comincia ad assumere tecnici specializzata. L'azienda arrivata seconda nella graduatoria del bando, la Hitachi, fa ricorso al Tar e vince. Il servizio viene dunque affidato ad Hitachi e in Caf Italia parte una procedura di licenziamento collettivo per i 233 operai che avrebbero dovuto lavorare grazie all'aggiudicazione dell'appalto di Trenitalia.

Il lieto fine è stato annunciato dai sindacati Fim e Uilm con «accordo articolato di gestione della rotazione e delle trasferte dei lavoratori presso i cantieri attivi e con esigenza di personale, per evitare il trasferimento coatto senza alcuna tutela economica», hanno spiegato i sindacati.

La vicenda ha interessato milano perché 57 operai dei 233 in bilico lavoravano all'impianto di Milano Martesana ed il loro futuro occupazionale è sicuro. Ventinove lavoreranno alla manutenzione degli Intercity nello stesso impianto meneghina, altri quattro saranno spostati al «Progetto Garanzia Loco E401», cinque invece dovranno spostarsi a Cervignano per partecipare al «Progetto Modifiche Civity» ed altri diciannove prenderanno parte al «Progetto antincendio» a Verona.