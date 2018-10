Commercio equo e solidale, accordo tra Altromercato e università di Verona

Una collaborazione per realizzare e sviluppare progetti di ricerca e didattica sui temi del management delle organizzazioni del commercio equo e solidale, oltre che l'organizzazione di eventi divulgativi. È l'oggetto dell'accordo quadro firmato al Polo Santa Marta dell'università di Verona dal dipartimento di economia aziendale dell'ateneo scaligero e Altromercato, la maggiore realtà di fair trade in Italia e una delle principali al mondo, che ha sede a Verona.

Presenti Federico Brunetti, direttore del dipartimento di economia aziendale dell'ateneo scaligero, Francesca Simeoni, docente di economia e gestione delle imprese all'università di Verona, Cristiano Calvi, presidente di Altromercato, e Davide Cavazza, responsabile comunicazione di Altromercato.

Una firma che arriva a coronamento di un sodalizio iniziato, in realtà, un anno e mezzo fa e già concretizzatosi in un progetto di ricerca, un ciclo di sette seminari tenuto dagli esperti di Altromercato e rivolto agli studenti universitari e in periodi di tirocinio che gli iscritti dell'ateneo hanno svolto e stanno svolgendo all'interno dell'organizzazione di fair trade.

Siamo davvero felici della firma di questo accordo quadro, segno di una concreta condivisione dei valori propri del commercio equo e solidale che si realizzano in relazioni mirate al rispetto delle persone e dell'ambiente - ha affermato Cristiano Calvi - Per questo l'Altromercato Campus, un'intera giornata di incontri, dibattiti e laboratori, anche per il 2018 ha trovato casa negli spazi dell'università. Vogliamo raccontare delle filiere etiche che già esistono, ma anche immaginare come potrebbe essere il futuro, riuscendo a coinvolgere imprese e consumatori verso un mercato come dovrebbe essere. È un impegno che Altromercato si è assunto 30 anni fa e che appare sempre più cruciale in un sistema economico in crisi a livello globale. In tanti, cittadini produttori e imprese, partecipano e rendono possibile il cambiamento.

L'accordo, che avrà durata triennale, prevede, da un lato, che il dipartimento di economia aziendale operi supervisione scientifica e attività di ricerca finalizzata al miglioramento della gestione delle organizzazione del fair trade e dell'impatto delle loro attività sulla società, mentre Altromercato, con soluzioni innovative, rispettose dell’ambiente, economicamente sostenibili e funzionali con lo scopo di favorire il cambiamento sociale, promuoverà e collaborerà alla gestione di eventi e momenti formativi collegati alle tematiche in questione.