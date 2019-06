Accoglienza turistica "on the road" in centro e in stazione per gli studenti veronesi

Girano le vie del centro a bordo di un triciclo con carrettino giallo, distribuendo informazioni e consigli ai turisti e a chi arriva da fuori città. Sono i ragazzi di “On the Road”, studenti veronesi delle scuole superiori che hanno aderito allo specifico progetto di alternanza scuola-lavoro.

Da ieri e fino al 7 settembre, i ragazzi vestiranno i panni degli addetti all’accoglienza turistica, a supporto di chi si trova in città ed ha bisogno di informazioni e indicazioni. Tre mesi di percorso formativo che farà crescere gli studenti sia sotto il profilo tecnico- culturale che relazionale e linguistico. I giovani saranno infatti impegnati in uno stage durante il quale incontreranno i turisti nei punti di passaggio più frequentati del centro storico e della stazione sentrale di Verona.

Sono complessivamente una trentina i ragazzi partecipanti che provengono dagli istituti Superiori Galileo Galilei, Agli Angeli, G. Fracastoro, Messedaglia, Marco Polo, Pindemonte, Einaudi e Copernico Pasoli.

L’iniziativa, giunta alla sua diciannovesima edizione, è sostenuta dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune e organizzata dal CTG Centro Turistico Giovanile di Verona, con il contributo delle Funivie Malcesine Monte Baldo: «Un gradito appuntamento estivo. - commenta l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani - Ai ragazzi viene data l’opportunità di mettersi alla prova, svolgendo un’esperienza a contatto con il pubblico e sperimentando quanto appreso nel corso di formazione. Inoltre, per i turisti, è una piacevole sorpresa incontrare dei giovani veronesi e ricevere da loro preziose informazioni e indicazioni per potersi muovere meglio in città».

L’anno scorso hanno usufruito del servizio circa 56.000 turisti, provenienti da più di 30 diversi paesi del mondo.