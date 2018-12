I veronesi passano in media un'ora e 21 minuti al giorno al volante

A Verona si viaggia a una velocità media di 33,4 chilometri orari (rispetto a una media nazionale di 29,5) e si trascorrono 1 ora e 21 minuti al volante al giorno. Lo si legge nei risultati dell'osservatorio Unipolsai sulle abitudini di guida. Risultati che si basano sull'analisi dei dati delle scatole nere installate nelle automobili. E nell'occasione della pubblicazione di questi dati, UnipolSai ha confrontato i dati del 2013 con quelli del 2017. Si possono così individuare le variazioni dei trend e delle abitudini automobilisti veronesi, veneti ed italiani.

Secondo i dati dell'osservatorio, l'auto risulta sempre molto utilizzata dai veneti (in media 288 giorni l'anno, in linea con il dato nazionale) ma per tratte più brevi, effetto che porta ad una significativa riduzione di circa 1.300 chilometri annui percorsi in media in meno rispetto al 2013.

A Verona i giorni di utilizzo dell'auto in un anno sono scesi rispetto al 2013, passando da 289 a 283. E calano anche i chilometri giornalieri percorsi in media, nel 2013 erano quasi 50 e nel 2017 sono stati 45.

Sempre secondo i dati di UnipolSai, Rovigo vanta tre primati nazionali: è la provincia italiana in cui si percorrono più km al giorno (58 km), quella in cui si registrano più km annui (16.815 km) e la città con la velocità media più elevata 40,5 chilometri orari.

Facendo un confronto con i dati di 5 anni fa - ha dichiarato Enrico San Pietro, condirettore generale assicurativo Unipolsai - in Veneto aumenta la permanenza quotidiana al volante di 5 minuti al giorno, unita ad una riduzione di 5 chilometri orari della velocità media. Ne consegue quindi una riduzione della qualità complessiva dell'esperienza di guida in Regione la cui spiegazione è da ricercarsi nell'incremento del traffico o in criticità legate alla viabilità.

Non va però tanto meglio nel resto d'Italia, soprattutto al Sud. L'osservatorio Unipolsai ha eletto la Sicilia come la regione in cui mediamente si viaggia più lenti (24,7 chilometri orari), mentre sono gli automobilisti campani quelli che passano mediamente più ore al volante (1 ora e 37 minuti al giorno).