Veronesi alla guida, auto usata 283 giorni l'anno, percorsi 12.535 chilometri

La compagnia assicurativa UnipolSai ha presentato i risultati dell'osservatorio sulle abitudini di guida degli automobilisti italiani, analizzando i dati delle circa quattro milioni di scatole nere installate nei veicoli. E i dati riferiti al Veneto si possono sintetizzare in quattro punti: il Veneto è la terza regione d'Italia per chilometri percorsi; i veneti vivono un'esperienza di guida eccellente: 1 ora e 20 minuti al giorno al volante a una velocità media di 33,7 km/h, tra le più alte d'Italia; Rovigo è al primo posto in Italia con 16.737 chilometri percorsi all'anno, in testa anche per velocità media, con il picco di 40,6 km/h; Vicenza e Treviso sono le province che usano più l’auto (292 giorni).

I veneti, dunque, continuano ad utilizzare molto frequentemente l'automobile, anche se per distanze leggermente più brevi, dato che hanno percorso 236 chilometri in meno rispetto all'anno precedente. «In Veneto l'esperienza di guida si mostra particolarmente positiva, dato che gli abitanti trascorrono al volante solo 1 ora e 20 minuti, cinque minuti in meno rispetto alla media nazionale, e guidano ad una velocità media di 33,7 km/h, tra le più alte d'Italia e superiore di 4km/h rispetto alla media nazionale», ha commentato Enrico San Pietro, condirettore generale assicurativo UnipolSai.

Nel dettaglio, la provincia di Verona è quella in cui l'auto si usa per meno giorni in un anno (283 giorni, circa 44 chilometri al giorno), tra le province venete, ed è anche quella con meno chilometri percorsi in un anno (12.535, di cui circa il 3,6% di notte). Gli automobilisti veronesi passano circa 1,2 ore al giorno al volante e viaggiano ad una media di 33,4 chilometri all'ora.