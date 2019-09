Abbonamenti a prezzi agevolati per i residenti nei parcheggi Saba di Verona

Una convenzione per garantire maggiori posto auto in centro dalle 18 alle 10 del giorno successivo. Saba Italia ha attivato al costo di 20 euro al mese un abbonamento riservato ai residenti nel Comune di Verona e agli operatori delle attività commerciali in Ztl. La sperimentazione è partita nei cinque parcheggi cittadini gestiti da Saba: in via Bentegodi, i parcheggi Isolo, Arsenale, Borgo Trento-Ospedale e quello al Polo Zanotto; per un totale di 2.300 stalli totali.

Un'iniziativa frutto del confronto che nei mesi scorsi ha visto dialogare amministrazione comunale, Confcommercio e il comitato VeroCentro, per trovare una soluzione alle richieste dei residenti e dei commercianti del centro sul tema del parcheggio, in particolare durante la sera e la notte.

Per attivare l'abbonamento in convenzione è sufficiente recarsi agli uffici del parcheggio centrale in via Bentegodi (Park Saba Arena), aperto tutti i giorni h24 e scegliere tra la formula mensile o quella annuale. I residenti dovranno semplicemente mostrare la carta d'identità, che attesti che abitano in città, mentre per i titolati e i dipendenti delle attività commerciali sarà Confcommercio a certificare il luogo di lavoro. Con la certificazione in mano, la procedura sarà poi uguale a quella dei residenti.

Un'ulteriore agevolazione è prevista per la formula annuale, con l'abbonamento a 220 euro con pagamento anticipato. A disposizione per questo tipo di abbonamenti, un numero di stalli ancora da definire e che dipenderanno anche dall'esito della sperimentazione. Una sperimentazione che dovrebbe durare fino al 31 dicembre, ma che di fatto proseguirà anche nei primi mesi del 2020 per un bilancio più completo e per dare più tempo alla cittadinanza di conoscere l'iniziativa.

Veramente una bella notizia per i nostri cittadini, una risposta alle richieste e alle esigenze di chi vive e lavora in centro - ha commentato l'assessore alla viabilità Luca Zanotto - Si tratta del frutto di un lavoro di confronto che ha visto il Comune fare da ponte tra Confcommercio e i residenti del centro rappresentati dall'associazione VeroCentro e l'azienda che gestisce cinque parcheggi in centro città. Saba ha dimostrato una sensibilità davvero lodevole, accogliendo la nostra proposta con un abbonamento a prezzo davvero agevolato. Puntiamo a più obiettivi: anzitutto risolvere il problema del parcheggio selvaggio in alcune zone limitrofe al centro storico, come Borgo Trento; quindi agevolare chi lavora nei bar, nei ristoranti e negli alberghi in Ztl dando loro la possibilità di parcheggiare l'auto vicino, a poco costo e al sicuro; infine, contribuire a far vivere meglio la città a cittadini, operatori e turisti. L’auspicio è che in futuro possano nascere altre opportunità di questo tipo.

«Una risposta importante che darà buoni risultati - ha aggiunto il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena - I titolari dei locali e delle attività commerciali saranno i primi a beneficiare dell'iniziativa, che permetterà loro di avere certezza sui tempi di spostamento ma anche di avere l'auto al sicuro nelle ore serali o durante la notte. Confcommercio si fa carico non solo di informare tutti gli interessati della nuova opportunità, ma anche di fornire la certificazione necessaria per richiedere l'abbonamento».