A4, stop ai cantieri per le festività: «Il traffico così sarà più scorrevole»

«Per facilitare gli spostamenti sulla A4 e sull’A31 durante le vacanze di Natale, l’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha previsto la sospensione di tutte le attività di cantiere che comportino l’utilizzo di corsie di marcia, dalle ore 14 di martedì 24 dicembre, alle ore 6 di martedì 7 gennaio 2020».

Questa la comunicazione della società Autostrada Brescia - Padova, che segue quella arrivata in precedenza dall'Autostrada del Brennero, la quale a sua volta aveva annunciato lo stop a tutti i lavori, per non creare disagi durante questo periodo di vacanze natalizie.

«Il traffico dovrebbe risultare, così, più scorrevole e nella massima sicurezza. Sarà possibile qualche deroga per lavori ritenuti urgenti», ha concluso la società.