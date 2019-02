A4, lavori sul ponte del Mincio: da venerdì modifiche alla viabilità

Iniziati lo scorso ottobre, per proseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell’impalcato metallico del ponte sul fiume Mincio in prossimità del casello di Peschiera del Garda (un ponte a tre campate della lunghezza di 150 metri e localizzato in corrispondenza dell’attraversamento autostradale del fiume stesso), diventa ora indispensabile modificare temporaneamente la viabilità autostradale in entrambe le carreggiate nel tratto compreso fra i caselli di Sommacampagna e di Sirmione. A renderlo noto è stata la stessa società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.

Dopo alcuni interventi di risanamento effettuati dal 1992 al 2015, la A4 Bs-Pd ha stanziato una somma di circa 5 milioni di euro, per interventi utili a prevenire problemi di “fatica” dell’infrastruttura, per effetto delle sollecitazioni dovute al transito dei veicoli, in particolar modo dei mezzi pesanti, e quindi per migliorare la durabilità dell’opera.

I lavori che avranno impatto sulla viabilità autostradale sono divisi in due lotti: il primo in direzione Venezia in programma dal 22 febbraio al 16 aprile sulla carreggiata est, il secondo – previsto dopo l’esodo estivo - sulla carreggiata ovest in direzione Milano.

Per permettere le variazioni alla viabilità attuale e per consentire la posa della segnaletica di cantiere in A4, si procederà quindi in primo luogo alla chiusura totale al traffico veicolare (sia leggero che pesante) in entrambe le direzioni di marcia:

in carreggiata ovest (direzione Milano) nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione, chiudendo anche gli svincoli di entrata dei caselli di Sommacampagna e Peschiera, solo in direzione Milano per il tempo strettamente necessario e comunque tra le 22 del 22 febbraio e le 06 del 23 febbraio. Nella notte di sabato 23 febbraio in carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto compreso tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dalle ore 22 del 23 febbraio alle ore 06 del 24 febbraio) chiudendo nei medesimi orari anche lo svincolo di entrata del casello di Sirmione ma solo in direzione Venezia e tra i caselli di Sirmione e Sommacampagna (dalla mezzanotte alle ore 06 del 24 Febbraio).

Le modifiche alla viabilità autostradale previste sono tali da creare il minor impatto possibile sul traffico autostradale e sulla viabilità ordinaria di Peschiera del Garda, avendo sempre come priorità la massima sicurezza per chi guida.

Durante tutta la durata del cantiere verranno quindi di norma garantite 3 corsie per senso di marcia di larghezza ridotta, senza corsia di emergenza, organizzate come segue:

in carreggiata est (direzione Venezia) rimarranno aperte al traffico 2 corsie di larghezza ridotta più una sulla carreggiata opposta, attivando uno scambio di carreggiata;

in carreggiata ovest (direzione Milano) saranno attive 3 corsie di larghezza ridotta, utilizzando anche la corsia di emergenza come corsia di marcia.

Per consentire lo scambio di carreggiata, verranno aperti al traffico 2 by-pass, uno a monte e uno a valle del ponte, a distanza di 2 chilometri uno dall’altro.

Viene in ultimo comunicato che, in considerazione della vicinanza dell’area di cantiere all’immissione in carreggiata per Milano, per garantire la massima sicurezza al traffico entrante dal Casello di Peschiera e diretto a Ovest, per l’intera durata del cantiere (dal 23 febbraio al 16 aprile) sarà interdetta l’entrata da Peschiera in direzione Milano ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Tutti gli Enti preposti alla viabilità urbana, extraurbana e autostradale dell’area sono già allertati e pronti a fornire la migliore informazione ai viaggiatori e al territorio, compresa l’autostrada A22 Modena-Brennero, che comunicherà con appositi avvisi sui propri pannelli a messaggio variabile la limitazione prevista per i mezzi pesanti che sono soliti uscire al casello di Affi e percorrere la bretella SS 450 per entrare in A4 al Casello di Peschiera.