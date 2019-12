Rientri dalle vacanze: previsto traffico da Bollino Nero in A22 per il 2020

Sarà un rientro complicato, per coloro che hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza nelle località raggiungibili con l'Autostrada del Brennero.

Stando alla previsioni emesse dalla società infatti, fatta eccezione per il 3 gennaio, per tutti i pomeriggi (dalle ore 12 alle ore 18) dal 1° al 6 gennaio è previsto un traffico da Bollino Nero in direzione Sud, con la giornata di domenica 5 per la quale è previsto un traffico critico anche in mattinata (dalle ore 6 alle ore 12). Per le altro mattine invece (sempre con l'esclusione di quella di venerdì), sulle strade è prevista una situazione da Bollino Rosso.

Molto diversa invece la situazione per chi percorrerà la A22 nel senso opposto di marcia. Fatta eccezione per il 2 gennaio, per il quale è previsto un traffico da Bollino Nero, il resto dei giorni vede una situazione meno caotica sull'autostrada, con le mattine di venerdì e sabato indicate come le più trafficate.