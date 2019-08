A22. Traffico sostenuto a Ferragosto, da Bollino nero il fine settimana

Saranno giorni difficili per chi si metterà in viaggio sulla A22 dal 15 al 19 agosto. Le previsioni diramate da Autostrade del Brennero infatti indicano Bollino nero per le giornate di sabato e domenica, dalle 6 alle 18, in entrambe le direzioni di marcia. E chi deciderà di percorrere l'arteria in direzione sud dalle 18 alle 24 del 17 e 18 agosto, potrebbe trovare comunque una situazione di traffico sostenuto.

Bollino giallo anche per chi si metterà in auto durante la giornata di Ferragosto (6-18), mentre dovrebbe essere più intenso il traffico nella mattinata di venerdì 16. Bollino rosso infine per la tutta la giornata di lunedì 19 in direzione sud, mentre in direzione nord il pomeriggio (6-18) dovrebbe vedere meno veicoli spostarsi sulla A22.

