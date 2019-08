A22, weekend di grande traffico per chi si mette in viaggio in direzione sud

L'attenzione resta alta in A22 per le condizioni del traffico attese nel fine settimana, soprattutto per quanto riguarda la carreggiata che conduce a Modena.

Stando alle previsioni diffuse dall'Autostrada del Brennero infatti, per la giornata di venerdì (dalle 6 alle 18) sarà da Bollino rosso per chi si muoverà in direzione Sud. Un pronostico che peggiora se si guardano le giornate di sabato e domenica (sempre dalle 6 alle 18), sulle quali è stato posto il Bollino nero. Da tenere sotto controllo anche la mattinata di lunedì, per la quale è atteso un traffico intenso.

Più tranquilla la situazione prevista per la carreggiata che conduce al Brennero. L'unico Bollino nero infatti è stato assegnato alla mattinata di sabato 24 agosto, mentre per il pomeriggio è atteso un traffico intenso, così come per la mattinata di domenica. Bollino giallo invece per la fascia oraria 12-18 del 25, così come per la giornata di venerdì e dalle 6 alle 12 di lunedì.

