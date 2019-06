A22, le previsioni sul traffico: nessun "bollino nero" per i prossimi giorni

Nonostante l'estate sia oramai alle porte, e con essa il periodo delle vacanze e delle villeggiature, quello in arrivo non dovrebbe essere un weekend troppo impegnativo per chi si metterà in viaggio sulla A22.

Le previsioni diffuse dall'Autostrada del Brennero, indicano infatti solo la fascia oraria compresa tra le 6 e le 12 di sabato 15 giugno da "bollino rosso", sia per chi si muoverà in direzione nord, sia per chi percorrerà il senso opposto di marcia. Traffico sostenuto previsto dalle 12 alle 18 di sabato in entrambe le direzioni, così come dalle 6 alle 12 di domenica verso il Brennero.



Ecco la tabella riepilogativa.

