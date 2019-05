Anticipo di esodo estivo sulla A22: previsioni da Bollino nero per giovedì

Previsto Bollino nero per giovedì 30 maggio sulla carreggiata sud della A22 in occasione dell’Ascensione, giornata festiva in Austria e Germania. Si tratta del primo anticipo di esodo estivo, che comincerà anche in Italia il 7 giugno con la chiusura delle scuole. Autostrada del Brennero SpA si è già da tempo attrezzata per ridurre al minimo i disagi e offrire ai propri utenti la massima assistenza, ma suggerisce di programmare il proprio viaggio cercando di scegliere gli orari e i giorni meno trafficati, consultando le previsioni del traffico sul sito internet della Società, che da domani si presenterà rinnovato nei contenuti e nella grafica per essere ancora più utile e immediatamente accessibile.

L’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) prevede una giornata da bollino nero in Austria già per domani, mercoledì 29 maggio. Lungo la A22, invece, il traffico è previsto sostenuto nel pomeriggio in carreggiata sud, ma non tale da causare disagi. Il picco, con traffico critico, è previsto, sempre in carreggiata sud, per giovedì mattina. Traffico intenso anche nel pomeriggio. Sabato si assisterà ad un calo dei transiti diretti a sud, ma ad un rapido aumento del traffico diretto a nord, che raggiungerà livelli da bollino nero domenica mattina.

Autostrada del Brennero SpA ha comunicato di aver fatto tutto il possibile per evitare che i picchi di traffico si traducano in disagi per l’utenza: programma i lavori sulla tratta in modo che non siano mai presenti cantieri nelle giornate di probabile congestione stradale; modula le immissioni di veicoli ai caselli; fornisce informazioni continue attraverso i pannelli a messaggio variabile anche prima dell’ingresso in autostrada, attraverso il proprio sito internet, l’app dedicata e le informazioni radio; garantisce un’assistenza costante ai viaggiatori attraverso gli operatori del Centro Assistenza Utenti (contattabili al numero verde 800279940) e gli ausiliari della viabilità, mobilitati a pieno organico nelle giornate potenzialmente critiche. Ciononostante, A22 è un’autostrada a due corsie, con una capacità strutturale di circa 3.300 veicoli l’ora.

Viene raccomandato di scegliere, se possibile, le giornate gli orari in cui non si prevede congestione stradale e di affrontare il viaggio curando di avere a bordo acqua e generi di conforto per poter affrontare eventuali code.