Villafranca, tre nuove barriere fonoassorbenti lungo l'autostrada A22

Prosegue la realizzazione del piano antirumore dell'autostrada A22, con l'installazione di barriere fonoassorbenti. L'intera tratta di 314 chilometri da Modena al Brennero viene costantemente monitorata anche sotto l'aspetto dell'impatto acustico per individuare le zone con i livelli di rumorosità più elevati.

Il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'infrastruttura ha approvato la realizzazione di due nuove barriere fonoassorbenti e del prolungamento di una precedentemente installata nel comune di Villafranca, per le quale verranno investiti poco più di 9 milioni di euro. Le barriere abbatteranno notevolmente l'inquinamento acustico e saranno realizzate in materiale misto (legno e policarbonato trasparente) per alleggerirne l'impatto visivo e armonizzarsi con il paesaggio circostante.

Verrà quindi installata una nuova barriera per proteggere l'abitato in corrispondenza della località Mezo in carreggiata nord, demolito l'attuale impianto fonoassorbente in località Dosdegà in carreggiata sud e realizzato in sua sostituzione una barriera più idonea all'abbattimento del rumore prodotto dal traffico autostradale ed infine sarà prolungata verso sud la barriera esistente in zona Alpo, carreggiata nord.