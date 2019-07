"Voria piturar Verona", il concorso che richiama gli artisti in centro storico

Una giornata per realizzare un dipinto dal vivo. Diverse postazioni in centro storico, da piazza Bra a lungadige San Giorgio. Una giuria che valuterà le opere migliori. Sono aperte, fino al 30 agosto, le iscrizioni al concorso di pittura estemporanea ‘Voria piturar Verona’. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della manifestazione ‘L'Arte Racconta i Quartieri’, organizzata dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con la Società di Belle Arti di Verona, con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni.

Il prossimo 7 settembre, a partire dalle ore 9, gli artisti iscritti potranno dare spazio alla loro creatività, riportando su tela scorci, panorami, angoli nascosti o momenti di vita quotidiana di Verona. I lavori dovranno essere riconsegnati entro le ore 17. Dopodichè una giuria selezionerà le opere che avranno meglio interpretato lo spirito del concorso. Alle 18.30 della stessa giornata, verrà inaugurata la mostra dei dipinti selezionati e, a seguire, la premiazione dei vincitori.

La mostra, allestita nella Chiesa di San Pietro Incarnario, resterà aperta dall'8 all'11 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

L'iscrizione al concorso è gratuita e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Verona. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0458078927 – 8930 o scrivere all’indirizzo spculturaliquartieri@comune.verona.it.