VeroGenomics, il team dell'Università di Verona vince la Start Cup Veneto

Il team dell’ateneo scaligero VeroGenomics, composto da Marzia Rossato, Massimo Delledonne, Alessandro Salviati e Luca Marcolungo, ha vinto l’edizione 2019 di Start Cup Veneto. La finale del concorso per le migliori idee imprenditoriali promosso dalle università di Verona, Padova e Venezia Ca’ Foscari si è tenuta venerdì 4 ottobre a Villa Rizzo Correr a Rubano in provincia di Padova.

VeroGenomics realizza tecnologie genomiche innovative al servizio della diagnostica personalizzata. Il sequenziamento del Dna è uno strumento sempre più utilizzato nei test genetici per gli screening prenatali, nella diagnosi di pazienti con malattie genetiche e nella prognosi e cura di pazienti affetti da tumori. Tuttavia, i test genetici basati sul sequenziamento del Dna hanno dei limiti tecnologici che impediscono la corretta diagnosi genetica di numerose malattie perché alcune regioni del Dna non vengono lette, rimangono “oscure”. Verogenomics ha sviluppato una tecnologia di cattura e sequenziamento delle regioni del Dna responsabili di queste malattie che permette la caratterizzazione genetica completa e quindi una diagnosi accurata. Grazie all’utilizzo di tecnologie genomiche innovative, i test genetici di VeroGenomics (VeroTest) superano i limiti di quelli oggi disponibili e ne colmano le “lacune”, permettendo di dare risposte certe.

Un altro grande limite delle metodologie diagnostiche basate sull’analisi del Dna è il tempo richiesto per l’analisi, l’accessibilità ai test e i costi alti. Grazie alla grande esperienza nel campo delle tecnologie genomiche, il team di VeroGenomics ha ottimizzato le procedure dei VeroTest rendendole estremamente semplici e veloci, eseguibili anche da “non addetti ai lavori”. L’esecuzione dei test richiede, inoltre, una dotazione di laboratorio minimale e a basso costo, e quindi può essere svolta anche da quei laboratori che non sono forniti di sequenziatori tradizionali, costosi e delicati. La strumentazione che serve è così limitata che VeroGenomics offre la possibilità di usare i VeroTest anche in combinazione con il VeroLab, un laboratorio di genomica portatile già validato, che permette di eseguire i test genetici in ogni luogo, anche in assenza di strutture specializzate. VeroGenomics quindi non offrirà solo kit per analisi genetiche innovativi, più accurati e completi, ma anche portatili e veloci, eseguibili in qualsiasi luogo.

Al secondo e terzo posto di Start Cup Veneto si sono classificati due progetti dell’università di Padova “Eubiome Bank” e “Bios Hydrogel CleanTech&Energy”. Al quarto posto Pain Chronicles, di soggetti privati e al quinto HAdjuvant dell’Istituto oncologico veneto.

Con un montepremi complessivo di 36mila euro (10mila al primo classificato, 8mila al secondo, 7mila al terzo, 6mila al quarto e 5mila al quinto) Start Cup Veneto è arrivata alla 18esima edizione e ha registrato la più ampia partecipazione degli ultimi anni. I 140 progetti presentati confermano i dati sulla crescita del tasso di imprenditoria che caratterizza la nostra regione. Quest'anno, per la prima volta nella storia di Start Cup Veneto, hanno partecipato tutte e quattro le università del Veneto. Inoltre da questa edizione, nel mese di giugno, sono stati introdotti percorsi di formazione messi a punto da StartCube nelle sedi di Padova e Cortina d’Ampezzo, ovvero gli Acceleration program, per i dieci finalisti. I risultati di questa opportunità sono stati la redazione del business plan e di presentazioni di qualità elevata. Gli Acceleration program consistono in lezioni con professionisti formatori ed esperti consulenti al fine di sviluppare competenze specifiche utili alla redazione del Business Plan e alla realizzazione della presentazione attraverso focus specifici su Startup ecosystem and vocabulary, Business plan structure, Market analysis (customer and competitors), Costs & Revenues Model, Marketing strategy, Financial, Model (Bep and Cash Flow), Business model canvas Workshop, Public speaking laboratory, Pitch preparation e Pitch session di pre-validazione.

I cinque migliori team di questa edizione di Start Cup Veneto parteciperanno alla finale del Premio nazionale dell’Innovazione 2019 in programma il 28 e 29 novembre a Catania.