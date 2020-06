Provincia baciata dalla fortuna al SuperEnalotto: vinti oltre 40 mila euro

Sabato doppiamente fortunato per il Veneto al SuperEnalotto. Nel concorso del 30 maggio in regione sono arrivati ben due “5” da 44.391,62 euro ciascuno.

Il primo è stato centrato a Gorgo al Manticano, in provincia di Treviso, nella tabaccheria/edicola Vidotto in via Postumia Centro 12; il secondo è invece finito a Valeggio sul Mincio, nella rivendita di via Murari 54/a.

La caccia al Jackpot proseguirà nel concorso di lunedì sera, che anticipa quello della festività del 2 giugno e che metterà in palio 45,7 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Veneto, come riporta Agipronews, il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

