Il SuperEnalotto premia ancora il Veneto: due i "5" andati a segno

Il Jackpot del SuperEnalotto è ancora in fuga, ma in Veneto due giocatori ci sono andati vicinissimi, centrando ciascuno un 5 da 20 mila euro. Le schedine vincenti sono state convalidate a Verona (Tabaccheria San Zeno in Piazza Corrubio 28 A) e Mira (in provincia di Venezia, ricevitoria Le Perle in via Valmarana 44).

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 20,5 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.