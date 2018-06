SuperEnalotto. Sfiorato nella provincia di Verona il jackpot milionario

Ha solo sfiorato il jackpot del SuperEnalotto, così un giocatore di Crosare si è dovuto accontentare di un premio di consolazione da 9mila euro, ottenuto grazie ad "5". La schedina vincente, spiega Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria da Maicol in via Cavazza 8.

Il Jackpot, nel frattempo, vola a 44,3 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Veneto, a Caorle, è stato centrato il penultimo 6, l'1 agosto dello scorso anno, da 78 milioni di euro.