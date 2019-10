SuperEnalotto, ancora una giocata vincente messa a segno in provincia

Veneto protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di giovedì sera doppietta di vincite in regione, con due 5 da 36.809,27 euro ciascuno. Una vincita è stata realizzata a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, alla Rivendita di via Sant'Antonio 2/A, l'altra giocata vincente è stata convalidata a Villafranca di Verona presso il punto vendita "Toto Più" di via Pozza 7.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 20 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.