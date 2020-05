Sboarina: «Pericolo di infiltrazioni criminali nel tessuto economico di Verona»

In sala Blu del Comune di Verona, insieme al sindaco Federico Sboarina, erano presenti l'assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco, il Prefetto Donato Giovanni Cafagna, il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi e monsignor Cristiano Falchetto, in rappresentanza della Caritas Diocesana Veronese per la sottoscrizione del Protocollo 'San Fidenzio'.

«Partirei subito con la firma del protocollo che viene sottoscritto dal Comune di Verona, dalla Prefettura, dalla Diocesi e dall'Ulss 9 Scaligera». Ha esordito il primo cittadino di Verona, che poi ha spiegato in cosa consiste il documento.

«Si tratta di un protocollo - ha spiegato Sboarina - per fare in modo di ricollocare quelle persone che non hanno una dimora o un domicilio, penso ad esempio ai carcerati e ai senzatetto, e che sono positive e asintomatiche al Covid-19. Per quest individui che devono fare la quarantena, la Diocesi ha messo a disposizione una propria struttura, l'Ulss 9 si occuperà degli aspetti sanitari, il Comune attraverso i servizi sociali o associazioni si occuperà dei pasti e della pulizia, il tutto sotto l'egida della Prefettura. Sono quelle situazioni in cui le istituzioni a maggior ragione devono intervenire: non lasciamo indietro nessuno».

ECONOMIA, SOCIALE E PERICOLO INFILTRAZIONI CRIMINALI - Il sindaco poi ha cambiato tema, per affrontare altre delicate questioni. «L'emergenza di carattere economico, tra gli altri, porta due problemi fondamentali: il primo è l'impatto che ha sulle singole attività, imprese e famiglie, quindi sulle difficoltà economiche da affrontare; l'altra faccia di questa medaglia è che quando ci sono difficoltà di questo tipo, sono possibili investimenti da parte di soggetti che portano ad infiltrazioni di carattere criminale sul territorio, sul quale, io lo dico da sempre, il muro dev'essere invalicabile. Ed è il motivo per cui ho raccolto l'invito da parte di Prefettura e forze dell'ordine, affinché anche l'amministrazione sia parte attiva in segnalazioni e verifiche di tali operazioni: dobbiamo arginare e alzarre la diga prima che abbia inizio. Ma questo va in parallelo agli interventi per le attività commerciali».

WEEKEND - «Dobbiamo far ripartire l'economia di famiglie e imprese, fermando queste infiltrazioni - ha detto Sboarina, che poi è passato la punto successivo. Mi collego a questo tema peché andiamo incontro al fine settimana e questa necessità deve andare in parallelo con la maturità e la responsabilità da parte di tutti: mi riferisco all'obbligo dell'uso delle mascherine, delle misure di sicurezza, dei guanti e dei gel igienizzanti. Meglio rispettiamo le regole e più in fretta ripartiremo, altrimenti andiamo a vanificare il percorso fatto fino ad ora».

La parola poi è passata al Prefetto Cafagna, che ha offerto nuove delucidazioni sul Protocollo San Fidenzio, per poi ribadire la responsabilità dei cittadini in questa seconda fase. «Verranno organizzate delle squadre miste per i controlli sul territorio, finalizzati soprattutto a dare consigli e suggerimenti», ha detto il Prefetto in merito alla ripartenza, prima di affrontare la questione relativa alle infiltrazioni mafiose. «Il ministro dell'Interno ha richiamato l'attenzione dei prefetti e delle forze dell'ordine su un'attività informativa per verificare se ci siano delle pressioni sul mondo produttivo da parte di gruppi che la maggior parte delle volte non sono direttamente collegati alla criminalità organizzata, ma lo sono attraverso soggetti come i "prestanome" o una serie di canali che riconducono al gruppo solo attraverso una serie di passaggi».