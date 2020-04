«Droni militari nel Veronese per controllare le strade a Pasqua e Pasquetta»

«Vorrei partire con un ringraziamento. La mascherina che porto oggi mi è stata data dalla Fevoss, che si sta adoperando per fornire questi dispositivi lavabili e riutilizzabili a tanti istituti, anche casa circondariali».

Ha esordito così il sindaco di Verona, Federico Sboarina, nel consueto punto stampa che si è tenuto alle 12.30 di venerdì 10 aprile, per poi proseguire sul stato del Comune dopo l'incontro della Commissione Bilancio.

«È evidente che questa emergenza ha colpito e sta colpendo duramente le nostre attività economiche e gli enti locali. Con il decreto di marzo si può utilizzare "l'avanzo libero" per la ripresa, ma il protrarsi di questa situazione ha determinato delle minori entrate per l'amministrazione locale, siamo nell'ordine di circa 50 milioni di euro, rende insufficente questa misura. Ci stiamo comunque lavorando, ma servono due cose fondamentali: un intervento strutturale da parte del Governo per tutti i Comuni, che diversamente non riuscirebbero ad erogare i soliti servizi; una misura imprenscindibile come lo è quella della sburocratizzazione. Questa emergenza deve essere combattuta con strumenti di altrettanta forza».

Il primo cittadino ha inoltrato anche un'altra richiesta: «Mi confrontavo con il presidente della Camera di Commercio. La nostra è particolarmente virtuosa ed ha un patrimonio importante che non può utilizzare. La richiesta di cui mi farò parte con il presidente Riello, è quindi quella di fare in modo che laddove ci sono delle Camere di Commercio come la nostra, virtuose, abbiano la possibilità di usare per le proprie imprese, per la ripresa, quelle somme importanti che ad oggi non possono utilizzare. Ben vengano interventi come i Buoni Spesa, però è evidente che non può essere solo questo».

«Il comunicato dell'Azienda Zero sto cercando di capirlo nella sua complessità, perché 167 nuovi contagi dalle 17 di ieri, a mia memoria non avevo mai visto nell'arco delle 12 ore. È un numero importante che mi fa ribadire quanto già detto nei giorni scorsi, ovvero la necessità di fare una Pasqua e una Pasquetta diverse all'interno delle nostre case. Non possiamo vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad ora, sarebbe imperdonabile».

Proprio la nuova impennata dei contagi registrata nell'area scaligera, ha introdotto un argomento ad essa collegato: quello dei controlli in queste festività.

«Con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza abbiamo deciso di utilizzare i mezzi di cui vi parlerà il Generale Tota. Purtroppo in questo periodo ci sono persone che tendono ad andare nelle seconde case, venendo anche da fuori Verona o Italia. Quindi ho chiesto di poter controllare questi anomali flussi di traffico in direzione del lago e delle montagne».

«Il successo della strategia si ottiene con la collaborazione di istituzioni e cittadini», ha detto il generale Tota, che poi ha spiegato come verrano utilizzati i droni nei prossimi giorni. «Per questo abbiamo dato la disponibilità, e siete i primi ad averla, di integrare la nostra missione di Strade Sicure con questi droni. Ci permetteranno di controllare meglio il territorio, risparmiando sulla presenza di uomini che possono essere utilizzati per altro. Questo è un sistema militare, che consiste in tre droni: uno in volo e due a terra in fase di carica, pronti ad intervenire. Il velivolo può restare in volo per circa un'ora e tutto è comandato da un nucleo che ha una consolle con un video, un joystick e un'antenna. Abbiamo preso contatto con la Questura, abbiamo individuato le aree e il personale che dirigerà queste operazioni: siamo in contatto con tutte le forze dell'ordine per farle intervenire nei posti in cui ci possono essere degli assembramenti».

«Questo è un ulteriore strumento a tutela della nostra salute», ha commentato il sindaco Sboarina. «Da sabato cominceranno a fare le prime verifiche e prove