"Rockstars dell'Arte", boom di visite alla mostra di Peschiera del Garda

Estate all'insegna dell'arte a Peschiera del Garda, nel Veronese, che dall'apertura della mostra "Rockstars dell'Arte" alla Palazzina Storica sta registrando un boom di visitatori sia italiani che stranieri. L'evento è organizzato dall'Assessorato alla Cultura di Peschiera del Garda e curato da Matteo Vanzan di MV Eventi ed è un percorso tra le opere dei più grandi interpreti della Pop Art e della Street Art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Keith Haring.

In un complessivo di oltre 30 opere, non vengono solamente descritte queste e le vite dei protagonisti attraverso un importante apparato didattico, ma anche la rivoluzione nel concetto stesso di opera d'arte perché, come spiega il curatore Matteo Vanzan, “proprio per l'affermarsi su scala mondiale di queste vere e proprie rockstars, famose come Mick Jagger e John Lennon, si è venuto a creare un nuovo rapporto con l'opera d'arte allargando la sfera del desiderio di possesso di qualsivoglia cimelio legato alla firma di queste personalità. Come i collezionisti di Elvis Presley, gli amanti dell'Arte contemporanea vogliono circondarsi di oggetti che, proprio in virtù della firma autografa, si trasformano in opere d'arte. D'altra parte il dollaro non è altro che una moneta come l'euro, ma una volta firmato da Warhol diventa un'opera d'arte di Andy Warhol a tutti gli effetti”.

"Peschiera del Garda ha inaugurato una nuova stagione espositiva, ricchissima di appuntamenti”, afferma l’assessore alla Cultura, Elisa Ciminelli. “Prosegue, per il quarto anno consecutivo, la collaborazione con l’agenzia Mv Eventi, che già ha proposto al nostro Comune eventi culturali e artistici unici nel loro genere. La scelta di insediare nel nostro Comune eventi di prestigio legati al mondo dell’arte e della cultura, nel senso più ampio del termine, risponde ad un unico obiettivo: far comprendere che Peschiera non è solo una rinomata meta turistica dalle encomiabili attrattive paesaggistiche e mondane, ma è anche una cittadina con potenzialità culturali straordinarie, che necessitano di essere valorizzate al meglio. Ciò significa integrare l’offerta turistica arilicense, innalzandone chiaramente il livello culturale e, soprattutto, dare valore alle nostre eccellenze.".

“Quest'anno abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sui tre artisti che più hanno segnato l'immaginario collettivo per spunto creativo” conclude Vanzan “tessendo come filo conduttore il concetto di libertà, un'attitudine propria al linguaggio del Novecento e che vede in queste tre personalità la ricchezza culturale fondante di molti artisti a seguire celebrati dalla critica. Pensiamo anche solo ai primi interventi metropolitani di Haring che, inseguito dalle forze dell'ordine, creava nelle stazioni di New York un vero e proprio museo nell'underground inizialmente ripudiato ma, come nel caso di Warhol, successivamente osannato”.