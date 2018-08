Grandi celebrità attese all'Arena di Verona per La Notte di Andrea Bocelli

La Notte di Andrea Bocelli sarà anche una notte di stelle. E non solo quelle del cielo che si potranno ammirare dall'Arena di Verona, ma anche quelle di Hollywood che saranno all'interno dell'anfiteatro di piazza Bra. L'evento in programma l'8 settembre è inserito nella quinta edizione del Celebrity Fight Night in Italy, un tour italiano di celebrità che si svolgerà dal 4 al 10 settembre. Il viaggio benefico delle star sarà principalmente in Toscana, ma l'8 settembre si sposterà a Verona per partecipare alla Notte di Andrea Bocelli. Il ricavato di queste iniziative andrà a sostenere la Andrea Bocelli Foundation e il Muhammad Ali Parkinson Center.

Nella precedente edizione hanno partecipato artisti del calibro di Sophia Loren, Sharon Stone, Sarah Ferguson, Susan Sarandon, Antonio Banderas e Michael Caine e quest'anno è attesa la presenza di altri attori conosciutissimi in tutto il mondo come Richard Gere e Morgan Freeman. Saranno presenti anche cantanti come Reba McEntire, Brian McKnight, Kristin Chenoweth e Michael W. Smith, che saranno poi protagonisti insieme a Bocelli della serata successiva del Celebrity Fight Night a Palazzo Pitti a Firenze.