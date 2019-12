La “Quart4longa di Santa Lucia” raccoglie fondi in favore di Telethon

Sport, divertimento e solidarietà. Torna domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 12.30, la “Quart4longa di Santa Lucia”, corsa podistica non competitiva promossa dalla 4ᵃ Circoscrizione. L’iniziativa, che coinvolge adulti e bambini per un momento di sport, è abbinata ad una raccolta fondi a favore di Fondazione Telethon.

La corsa, a partecipazione gratuita, prevede due percorsi: uno di circa 7 km e uno di 5 km, che si snoderanno lungo le vie del territorio circoscrizionale.

Partenza e arrivo dal parco giochi di via Murari Brà. L’itinerario prosegue in via Luigi Bonzanini, via Gaspare del Carretto, via Ottavio Caccia, via Golosine, via Dora Baltea, via Tanaro, via Bisenzio, via Velino, via Scrivia, Pista ciclopedonale, Teatrino, via Monzambano, via Villafranca, via Cormons, via Mantovana (bivio percorso lungo fino a M. di Dossobuno), via Don Enrico Girardi, piazza dei Caduti, via Don Enrico Mercante, via Tevere (ciclabile), via Dora Baltea, via Adda, via Mincio, via Po’, via Luigi Prina, via Golosine e via Murari Brà, con arrivo al parco.

Ogni partecipante che effettuerà una donazione per Telethon, riceverà un tagliando per usufruire di un rinfresco nei vari punti ristoro.

L’iniziativa è stata presentata venerdì mattina in municipio dal presidente della 4ᵃ Circoscrizione Carlo Badalini insieme alla presidente di AICS Verona Maria Rosa Carlin. Presenti il presidente e vice presidente di Amia Bruno Tacchella e Alberto Padovani, sponsor dell’iniziativa.

«Una corsa-camminata non competitiva per i quartieri con un importante riscontro solidale in favore di Telethon – spiega Badalini –. Il progetto, giunto quest’anno alla terza edizione, è infatti un’ottima iniziativa di carattere sociale e sportivo, che coinvolge e sensibilizza ogni anno tanti cittadini».