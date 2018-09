Lo Psychiatric Circus apre le porte di Alcatraz vicino al Verona Uno

Ritrovarsi in un carcere di massima sicurezza, fra esibizioni di attori ed acrobati, in un connubio tra teatro, performance circensi, effetti visivi e musica live. E’ “Alcatraz” il nuovo evento dello Psychiatric Circus, in programma dal 13 al 30 settembre a San Giovanni Lupatoto, vicino al centro commerciale Verona Uno.

Ambientato tra le mura della celebre prigione di San Francisco, ‘Alcatraz’ è uno spettacolo inedito a metà tra circo e teatro, con un ricco cast internazionale di acrobati, artisti circensi e attori, accompagnato da una colonna sonora a tinte rock.

Lo spettacolo, vietato ai minori di 14 anni, racconta le vicende dei detenuti di ‘Psychiatric-Alcatraz’ che, tra acrobazie, teatro e cabaret, catapulteranno il pubblico nella riflessione su difficili temi della criminalità, del disagio sociale e della dignità della persona nelle differenze.

Dopo aver registrato a Castel Bolognese oltre 20mila presenze, a Forlì 28 mila presenze, a Parma 32 mila, a Reggio Emilia 43 mila visitatori e Mantova 12 mila, settembre sarà quasi interamente dedicato alla tappa veronese.

L’evento è stato presentato martedì mattina dall’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco insieme alla direttrice artistica e regista dello spettacolo Sandy Madini. Presenti alcuni acrobati del cast e l’attore Alberto Gamberini, tra i protagonisti.

“Uno spettacolo coinvolgente, unico nel suo genere – ha sottolineato l’assessore Bertacco –, che attraverso l’euforia e le capacità sceniche dei suoi protagonisti è in grado di presentare al pubblico temi sociali di forte attualità, ponendo al centro di tutto il percorso narrativo le differenze e le difficoltà dell’individuo, con una particolare attenzione all’importanza della libertà e della dignità della persona”.