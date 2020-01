Verona, superati i livelli di Pm10: per ora nessuna limitazione alla circolazione

L’alta pressione e le temperature elevate hanno portato all’accumulo di polveri sottili e, da tre giorni, la centralina del Giarol Grande registra uno sforamento quotidiano del limite di Pm10. I valori superano, infatti, i 50 microgrammi/m3: non sono previste per ora limitazioni alla circolazione, ma vale la pena di ricordare le buone pratiche da mettere in atto da parte dei cittadini.

Il Comune di Verona informa che fino al prossimo 6 gennaio restano in vigore le deroghe ai provvedimenti antismog, pertanto potranno circolare anche i veicoli alimentati a benzina euro 0 – 1 e i diesel fino euro 3. Provvedimento attuato, come l’anno scorso, per agevolare la partecipazione alle celebrazioni e gli spostamenti dei cittadini durante le festività, tenuto conto anche della chiusura delle scuole e delle corse meno frequenti del servizio pubblico.

«Le condizioni di alta pressione di questi giorni determinano la stagnazione degli inquinanti – dice l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala -. In attesa che le misure strutturali diano i loro effetti in tutta la pianura Padana, ricordo ai cittadini che anche i loro comportamenti quotidiani sono importanti. Invito infatti i veronesi a mettere in atto tutte le buone pratiche per ridurre le emissioni inquinanti. Poche regole ma che se applicate da tutti fanno la differenza: utilizzare biciclette o mezzi pubblici al posto dell’auto privata, evitare di riscaldare il motore da fermi e di guidare in maniera aggressiva. Per quanto riguarda le abitazioni, il consiglio è quello di ridurre gli orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento e di abbassare la temperatura massima dei locali, mantenendola tra i 19 e i 21 gradi. Si sconsiglia, inoltre, l’utilizzo di stufe e caminetti alimentati a biomasse».