Si scaldano i motori a Veronafiere: è pronto a partire il Motor Bike Expo

Motor Bike Expo 2020: l’attesa è ormai spasmodica, l’entusiasmo alle stelle. Quattro giorni a Veronafiere, dal 16 al 19 gennaio, all’insegna della passione più pura per la moto.

100 mila metri quadrati dedicati alla manifestazione, sette padiglioni; cinque aree esterne; oltre 700 espositori (tra cui i più importanti costruttori), provenienti da 35 paesi; migliaia di moto esposte; e poi ancora anteprime, show, premiazioni, meeting e personaggi amati dal pubblico.

I numeri-chiave del 2019 sono ormai storia (170.000 visitatori e 700 marchi presenti, provenienti da tutto il mondo) e la sfida verso nuovi traguardi è già lanciata

Lo staff che organizza MBE, guidato dagli ideatori del salone, Paola Somma e Francesco Agnoletto, ha lavorato un anno intero per rendere il prodotto sempre più un’esperienza memorabile: insomma a Verona, a gennaio, gli appassionati di moto si ritrovano per vivere un sogno ma con i piedi ben piantati a terra (anzi, sulle pedane). E infatti per l’edizione 2020 il menù si presenta ancora più ricco.

PARTNERSHIP - Numerose, e tutte di altissimo livello, sono le partnership che Motor Bike Expo si è assicurato per l’edizione 2020, primo tra tutti il patrocinio della Federazione Internazionale Motociclistica, la più importante istituzionale mondiale delle due ruote a motore.

LA MOTO IN ITALIA - Motor Bike Expo 2020 giunge in un momento che continua ad essere favorevole per l’industria ed il mercato della moto. Il 2019 si è chiuso, per il sesto anno consecutivo, con un chiaro segno positivo. Il totale dell’immatricolato (quindi superiore ai 50 cc) fa segnare un +5,7% rispetto al 2018, con poco meno di 232.000 mezzi venduti (circa 12.000 in più dell’anno precedente). Ma mentre gli scooter, veicoli utilitari per eccellenza che costitui-scono oltre il 57% del mercato, sono cresciuti del 5,2%, sono state le moto, sinonimo di autentica passione, a mettere a segno l’incremento più sensibile (+6,3%, quasi 99.000 pezzi venduti, poco meno di 6.000 in più rispetto al 2018). Calano ancora le registrazioni dei ciclomotori (-2,7%, 20.537 pezzi nonostante gli oltre 4.000 elettrici, eccellente perfor-mance).

Dall’analisi dei segmenti emerge la fortissima accelerazione delle enduro stradali le cui vendite, nel 2019, hanno toccato quota 35.957 pezzi (+12,2%), riducendo così ulterior-mente il distacco dalle naked, che continuano ad essere la tipologia di moto più vendute nel nostro paese

In questo momento in Italia circolano circa 9 milioni di veicoli a due ruote a motore che alimentano un indotto che conta, tra l’altro, 5.000 punti vendita anche di accessori e com-ponenti; il comparto, che comprende anche le baci, dà lavoro, nel complesso, a circa 60.000 persone.

LE CASE - Queste le case presenti a Motor Bike Expo 2020: Aprilia, Benelli, BMW, Ducati, Fb Mon-dial, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Moto Guzzi, Ohvale, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki, SWM, Thundervolt, TM Racing, Triumph, Yamaha e Zero Motorcycles