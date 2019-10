Scatta domenica in città l'ultima edizione "tradizionale" del Mobility Day

Ultimo Mobility Day in versione ‘tradizionale’, prima del lancio dell’edizione 2.0. Domenica 3 novembre, il centro storico sarà chiuso al traffico dalle 10 alle 19, per permettere a cittadini e turisti di visitare la città a piedi, o con i mezzi alternativi, e partecipare agli eventi organizzati per l'occasione.

INIZIATIVE NEI MUSEI - Per tutta la giornata l'ingresso ai musei civici sarà ad un euro. Per scoprire gli spazi espositivi, sarà possibile partecipare al progetto “Turista nella mia città”. Dalle 10 alle 17, al costo di 6 euro comprensivi dell'ingresso agli spazi espositivi, visite in Arena, Museo Maffeiano, Teatro Romano, Galleria d'Arte moderna, Castelvecchio, Museo di Storia Naturale e Museo degli Affreschi. Per i ragazzi con meno di 14 anni la visita è gratuita.

Tour guidati anche alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, con appuntamento alle ore 11.30, e al Museo Civico di Storia Naturale, per le ore 16. Non è richiesta la prenotazione.

Al Museo Africano proposte didattiche per famiglie e mostra ‘MACHO NNE Visioni afro – futuriste’, che in lingua swahili significa “quattrocchi”; ingresso a 5 euro.

INIZIATIVE ALL'ARSENALE - Dalle 15 alle 17, laboratori gratuiti per tutta la famiglia. ‘Gli alieni non vengono dallo spazio ma viaggiano nella nostra valigia’, a cura del Centro di Biodiversità di Peri. ‘Foglialibro d'autunno’, per creare piccoli libri d'artista insieme all’associazione Le Fate onlus. Si terrà poi il mercatino ‘Gli oggetti in viaggio’ organizzato dal gruppo Famiglie Rifiuti Zero in collaborazione con il Centro di Riuso Creativo per barattare tutto quello che non si usa più. Iscrizioni all’indirizzo e-mail ecosportello@comune.verona.it o al numero 3358242946.

Continuerà, inoltre, la consegna gratuita delle piante a coloro che hanno partecipato al progetto ‘Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana’.

TOUR CON LE GUIDE DELLO IAT - Circa un’ora e mezza di visita tra piazze, chiese e monumenti di rilevanza storica e architettonica, ma anche tra i luoghi più suggestivi di Verona, tra cui i suoi ponti. Per partecipare alla visita guidata non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi allo IAT alle ore 11.