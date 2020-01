Legoland Water Park Gardaland apre a maggio: rivelate le attrazioni

Procedono i lavori nel cantiere e hanno ormai tutte un nome le diverse attrazioni e aree tematizzate che andranno a comporre il nuovo Legoland Water Park Gardaland, che aprirà al pubblico a partire dal 28 maggio 2020.

Dopo aver varcato la grande onda di mattoncini Lego del Portale di ingresso, l’attenzione degli ospiti sarà subito catturata dal suggestivo Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraverserà gran parte dell’area del parco acquatico e che si potrà percorrere a bordo di gommoni personalizzabili. Gli ospiti potranno infatti scatenare la loro fantasia utilizzando grandi e morbidi mattoncini Lego galleggianti per rendere unica la propria imbarcazione e poi rilassarsi mentre vengono trasportati dalla leggera corrente del fiume. Il percorso attraverserà una suggestiva grotta dall’ambientazione sottomarina e costeggerà la Miniland, l’area che ospita un centinaio di monumenti iconici italiani tutti realizzati con mattoncini Lego, dal Duomo di Milano al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco.

«Legoland Water Park Gardaland avrà davvero tante attrazioni che faranno la gioia dei grandi e piccoli visitatori - afferma Luca Marigo, Sales and Marketing Director Gardaland -. Non mancheranno, infatti, aree tematizzate con tanti scivoli colorati adatti ai piccoli e ai ragazzini di tutte le età oltre ad aree dedicate alla creatività e alla scoperta dove divertirsi a costruire con i mattoncini Lego e i Duplo, piscine e spazi attrezzati con lettini, sdraio e ampi gazebi dove la famiglia potrà rilassarsi».

Beach Party, un’attrazione irresistibile con aree gioco su più livelli e tanti scivoli colorati, attenderà i bambini: i cannoni che sparano acqua da ogni angolo e il grande secchio posizionato sulla torre divertiranno i piccoli ospiti.

L’area Lego Creation Island sarà dedicata al momento del gioco attraverso la creatività e la scoperta: i più piccoli si appassioneranno all’originale costruzione di barche personalizzate con i mattoncini Lego per poi posizionarle in acqua facendole galleggiare per tutto il percorso. I bambini potranno anche realizzare creazioni con i mattoncini Duplo, decorare un grande castello di sabbia tutto di mattoncini Lego e utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti per un divertimento assicurato.

Duplo Splash è un’attrazione pensata per piccoli avventurieri che vengono incoraggiati ad imparare attraverso il gioco e ad approcciarsi ai primi scivoli: in questa zona i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi a scoprire tutti gli animali acquatici che popolano i diversi luoghi del pianeta, dalla giungla alle regioni polari.

Divertimento assicurato anche sugli scivoli di Jungle Adventures con discese adatte a tutta la famiglia: a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio, ognuno troverà lo scivolo perfetto su cui avventurarsi.

L’attrazione Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà infine il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi. L’ingresso alla vasca graduale permetterà ai bambini di avventurarsi in acqua e divertirsi giocando con i personaggi Lego fino a conquistare la fortezza dei pirati.

Presenti nell’area anche il Legoland Shop dove tutti gli amanti dei mattoncini Lego potranno acquistare i loro prodotti preferiti per continuare a vivere l’esperienza anche a casa e un punto ristoro tematizzato, l’Harbour Restaurant, per una pausa veloce e golosa tra uno scivolo e un tuffo senza rinunciare alla qualità dell’offerta culinaria.

Contemporaneamente ai lavori per la realizzazione dell’area, Gardaland sta selezionando oltre 50 figure professionali da assumere per la gestione di Legoland Water Park Gardaland.

In particolare, si stanno ricercando 40 assistenti bagnanti, deputati a ricoprire un ruolo molto importante all’interno della struttura: dovranno infatti monitorare l’area o l’attrazione a loro assegnata, supervisionare e assistere i bagnanti per garantirne la sicurezza e agire prontamente in tutte le situazioni.

Per questo ruolo Gardaland ricerca sia figure già in possesso del brevetto di assistenza ai bagnanti sia candidati da formare; questi ultimi potranno infatti conseguire il brevetto grazie ad un accordo stretto da Gardaland con la Federazione Italiana Nuoto.

Non mancheranno poi addetti alla gestione del negozio e alla ristorazione.

«Siamo particolarmente orgogliosi di affermare che, come già fatto in passato, Gardaland creerà delle nuove figure professionali nel mercato del tempo libero” – afferma Lia Maistrello, HR Director Gardaland -. D’altra parte Legoland Water Park Gardaland è una realtà talmente innovativa e unica in Europa che necessita competenze specifiche».

Ancora una volta, Gardaland conferma di essere una risorsa preziosa sul territorio italiano sia sul fronte dell’innovazione turistica che occupazionale.