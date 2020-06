Covid-19 all'Ipab di San Pietro, negativizzati tutti gli ospiti: «Ci hanno lasciati soli»

Il CdA dell'Ipab di San Pietro in Cariano, Veronesi Dott. Germano, si è riunito in seduta straordinaria lunedì sera, nella sede della struttura di Via Beethoven 16. Numerosi i temi al centro della discussione, presieduta dal presidente Davide Fasoli, il vicepresidente Chiara Turri e i consiglieri Paolo Lonardi, Alessandra Marconi e Renzo Nicolis, insieme alla direttrice, la dottoressa Roberta Tentotello.

«Per la prima volta, dopo cento giorni di emergenza da Covid-19, tutti gli ospiti si sono negativizzati – ha spiegato il presidente Fasoli, portavoce del CdA –. Sono stati mesi durissimi sotto molti aspetti, finalmente vediamo la luce». Durante la pandemia, anche alcuni operatori sanitari sono stati colpiti dal coronavirus, rendendo così ancora più complicata la gestione della casa di riposo: «Le strutture per anziani sono state lasciate sole – ha sottolineato il presidente – abbiamo dovuto far fronte a tantissime problematiche e nessuno era pronto per un’emergenza simile. Dobbiamo dire grazie agli operatori che hanno fatto turnazioni doppie per assistere gli anziani quando alcuni colleghi si sono ammalati».

Ora però il peggio sembra essere alle spalle e il CdA guarda avanti: «Abbiamo firmato un protocollo per permettere le visite dei parenti. Dobbiamo sempre tenere la guardia alta, ma già nel fine settimana potranno riprendere i colloqui, nel rispetto delle linee guida regionali. Inoltre abbiamo riaperto gli inserimenti per i nuovi ospiti che avverranno seguendo le disposizione dei protocolli regionali».

Pronto a riaccogliere i bambini anche l'asilo nido comunale: «Dal mese di luglio riapre anche l’asilo nido da 0 a 3 anni – precisa il CDA – nonostante le linee guida molto restrittive, ripartiamo con questo importante servizio. C’è qualche posto libero, per chi fosse interessato può contattare lo 0457703666».

Tornando all'Ipab, l'utilizzo dei dispositivi di protezione naturalmente è ancora obbligatorio e grava sul bilancio dell'Ipab, già messo a dura prova nelle scorse settimane: «Le spese straordinarie che ci siamo trovati a fronteggiare sono numerosissime – concludono Fasoli, Turri, Lonardi, Marconi e Nicolis – oltre ad aver sospeso il nostro rimborso spese durante tutta l’emergenza, chiediamo un aiuto a tutta la cittadinanza. Un’azione condivisa anche dal Comune di San Pietro in Cariano e tutte le forze politiche. Sul conto corrente IT93 B 02008 59810 000 105320112 sarà possibile fare la donazione volontaria a sostegno della casa degli anziani. I bilanci che abbiamo ereditato non ci lasciano alcun respiro e allo stato attuale ci troviamo a sostenere continue spese, nonostante la situazione sia migliorata. Confidiamo in un aiuto concreto da parte dei concittadini per salvaguardare un punto di riferimento per molte famiglie».