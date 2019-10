La troupe di Easy Driver in piazza Brà: Verona protagonista su Rai Uno

La nota trasmissione di Rai Uno Easy Driver è da mercoledì a Verona per la presentazione di due nuove vetture. Piazza Bra, l’Arena, Castelvecchio, la Biblioteca Civica e il Museo degli Affreschi sono solo alcune delle location scaligere scelte dalla produzione come ‘set suggestivo’ per la registrazione della prossima puntata del programma. Durante la trasmissione, oltre alle macchine, saranno infatti presentate e mostrate alcune delle principali eccellenze culturali ed enogastronomiche di Verona.

E in mattinata la presenza, in piazza Bra, della troupe Rai, e dei due driver, la conduttrice Margherita Adamo e l’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, non è passata inosservata, richiamando l’attenzione di molti curiosi pronti a scattare foto da ogni angolo del set.

La puntata sarà trasmessa su Rai Uno sabato 9 novembre alle ore 11.40.