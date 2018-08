Disinfestazione antizanzare: 200 zone sottoposte al trattamento a Verona

“Apprendo con soddisfazione la decisione della Giunta regionale di intraprendere, in tempi brevi, nuovi straordinari interventi di disinfestazione antizanzare su tutto il territorio Veneto. Ci attiveremo da subito per capire, con la Regione, se anche per Verona sono possibili forme di collaborazione per ulteriori operazioni di risanamento ambientale”. L’assessore all’Ambiente Ilaria Segala interviene così in merito all’annuncio, da parte dell’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, di avvio di azioni ‘radicali’ contro la proliferazione delle zanzare.

Anche quest’anno, come ogni anno, il Comune di Verona effettua specifici trattamenti adulticidi secondo un calendario concordato con Aulss 9, da realizzarsi nei parchi giochi e nelle aree cani e larvicidi nei pozzetti stradali. Nelle otto Circoscrizioni, da maggio ad ottobre, sono 200 le zone sottoposte a disinfestazione, ognuna ripetuta su 6 cicli, per un totale di 1.200 interventi.

“Per quanto riguarda i piani di disinfestazione - prosegue l’assessore Segala -, il Comune di Verona è perfettamente in linea con il cronoprogramma degli interventi concordato con l’Aulss 9 Scaligera, che prevede cicli di disinfestazione fino al prossimo 31 ottobre”.

Queste operazioni si sommano agli accorgimenti che ciascun privato deve prendere per prevenire e limitare la proliferazione delle zanzare. In questo caso, l’ordinanza firmata lo scorso marzo stabilisce di svuotare o non abbandonare materiale e contenitori dove potrebbe ristagnare l’acqua piovana, di coprire bidoni e cisterne inamovibili, di trattare preventivamente caditoie e tombini con specifici prodotti.

Diretti interessati sono tutti i cittadini, in particolare condomini e proprietari di edifici, gestori di scarpate ferroviarie, cigli stradali, corsi d'acqua, orti, vivai, giardini botanici, aree incolte o dismesse, consorzi, aziende agricole e zootecniche, chiunque detenga animali per allevamento, responsabili dei cantieri, coloro che detengono pneumatici o auto da rottamare.

Informazioni su prevenzione e diffusione del virus West Nile (WNV), sono disponibili sul sito dell’Aulss 9.