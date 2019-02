Thereau regista di un filmino hot, il video è virale e scatta l'ironia sui social

L'ex attaccante del Chievo Verona Cyril Thereau, che ha vestito la maglia del club della diga dal 2010 al 2014, è finito suo malgrado al centro dei riflettori nelle ultime ore, per una vicenda però che con il calcio non ha nulla a che fare.

Soprattutto su WhatsApp, ma anche in rete, si è diffuso in maniera virale un video che mostra un uomo ed una donna mentre fanno sesso, girato dal giocatore, che gira la telecamera per riprendere anche se stesso, mentre fa il gesto tipico della sua esultanza.

Il filmato però ha scatenato i commenti degli internauti sotto il profilo Instagram di Thereau. Qualcuno si dice scandalizzato, qualcuno invece è più che altro arrabbiato (principalmente i tifosi del Cagliari, squadra in cui milita il francese), ma la maggior parte ha preso la vicenda con molta ironia. «Ha cambiato ruolo da punta a regista», «Grande spettatore sia fuori dal campo, che fuori dal letto», «Ma che cxxxo almeno a letto gioca titolare», sono alcuni dei commenti lasciati sul suo profilo, mentre l'attaccante non ha commentato la vicenda.