Cosmobike Show è pronto a tornare a Verona con il suo nuovo format

Alla Fiera di Verona la stagione ciclistica parte in anticipo. L’appuntamento per la community degli appassionati delle due ruote a pedali è a Cosmobike Show, l’evento di riferimento in Italia per il settore in programma il 16 e 17 febbraio.

Nuovo format per la manifestazione di Veronafiere che diventa da quest’anno un festival della bici, con un intero week end dedicato a biker di ogni età, amatori e professionisti, ai negozianti così come a chi segue i grandi campioni di questo sport.

Si tratta di un evento che riunisce tutti gli aspetti legati al mondo della bicicletta. Dalle anteprime di modelli e accessori di oltre 180 marchi che faranno tendenza sulle strade nel 2019, agli spettacoli e agli incontri con team sportivi, aziende e atleti, curati dalla Gazzetta dello Sport, partner di Cosmobike Show.

Nella due giorni, focus in particolare sulle bici elettriche nell’area speciale “Ebike Premiere” e sul cicloturimo, grazie alla presentazione dei migliori itinerari da vivere sul sellino.

Cosmobike Show torna anche più interattiva, con un padiglione allestito come area demo indoor, dove testare le mtb (mountain/trial bike) su una pista con ostacoli e paraboliche.